Насколько выросли доходы от пенсионных активов казахстанцев

По данным фонда, общий объем пенсионных активов на 1 января 2024 года составил порядка 17 832,9 млрд тенге.
«При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 17 806,03 млрд тенге».
Инвестиционный доход пенсионных активов под управлением НБ РК с начала года составил 1 606,81 млрд тенге.
Пенсионные активы управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 1 января 2024 года 26,9 млрд тенге:
- АО «Jusan Invest» — около 6 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов — 606,6 млн тенге.
- АО «Halyk Global Markets» — 3,2 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов — около 404 млн. тенге.
- АО «BCC Invest» — 2,9 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов — 230,23 млн тенге.
- АО «Сентрас Секьюритиз» — более 1 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов — 105,27 млн тенге.
- АО «ДО Народного Банка Казахстана “Halyk Finance” — около 13,8 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов — 328,02 млн тенге.