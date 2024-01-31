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Насколько выросли доходы от пенсионных активов казахстанцев

Сегодня, 31 января 2024 года, Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) отчитался об инвестиционном доходе пенсионных активов, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

По данным фонда, общий объем пенсионных активов на 1 января 2024 года составил порядка 17 832,9 млрд тенге.

«При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 17 806,03 млрд тенге».

говорится в сообщении.

Инвестиционный доход пенсионных активов под управлением НБ РК с начала года составил 1 606,81 млрд тенге.

Пенсионные активы управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 1 января 2024 года 26,9 млрд тенге:

  • АО «Jusan Invest» — около 6 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов — 606,6 млн тенге.
  • АО «Halyk Global Markets» — 3,2 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов — около 404 млн. тенге.
  • АО «BCC Invest» — 2,9 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов — 230,23 млн тенге.
  • АО «Сентрас Секьюритиз» — более 1 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов — 105,27 млн тенге.
  • АО «ДО Народного Банка Казахстана “Halyk Finance” — около 13,8 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов — 328,02 млн тенге.

экономика