В Новосибирске и области обустраивают «прогулочные города»

Подобные изменения затрагивают не только крупные города, но и малые населенные пункты. В Тогучине появилась архитектурно украшенная пешеходная зона по улице Островского, в Горном — прогулочная зона от улицы Молодежная до улицы Советская, в Болотном — общественная территория по улице Новая. Также были благоустроены различные участки в городах Карасук, Купино, Обь, а также в поселках и селах региона.