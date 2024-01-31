В Новосибирске и области обустраивают «прогулочные города»

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что только в 2023 году обустроили более двадцати подобных территорий в городах и поселках региона.
Одной из важных тенденций в развитии городской среды стало превращение обычных и часто заброшенных транзитных зон в современные прогулочные пространства. Эти территории включают в себя пешеходные зоны, смешанные пространства и места отдыха для всех возрастных категорий.
Правительство Новосибирской области отмечает формирование настоящих «прогулочных городов», где большая часть территорий соединена обустроенными пешеходными пространствами. Примерами таких населенных пунктов являются наукоград Кольцово и Новосибирск. В последнем, в частности, были обустроены территории между цирком и Вознесенским собором, бульвар «Победы» по улице Троллейная, пешеходная зона у сквера «Радуга» и другие.
Подобные изменения затрагивают не только крупные города, но и малые населенные пункты. В Тогучине появилась архитектурно украшенная пешеходная зона по улице Островского, в Горном — прогулочная зона от улицы Молодежная до улицы Советская, в Болотном — общественная территория по улице Новая. Также были благоустроены различные участки в городах Карасук, Купино, Обь, а также в поселках и селах региона.
Ранее Сиб.фм сообщал, что Травников поручил развивать спортивные федерации в районах Новосибирской области.