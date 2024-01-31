В «Титановой долине» построили железнодорожную станцию

Событие долгожданное не только для резидентов, но и для областных властей — именно из-за транспортного фактора площадка ОЭЗ «Верхняя Салда», которая находится в 180 километрах от Екатеринбурга, была менее востребованной, чем «Уктус», до которого всего 15 километров. По условиям концессии регион обязался обеспечить к 2029-му не менее 352,4 тысячи тонн грузоперевозок в год по новой ветке. Это во многом зависит от количества введенных в эксплуатацию производств резидентов особой зоны. Между тем на днях стало известно, что министерство инвестиций и развития Свердловской области хочет разорвать договоры с четырьмя инвесторами, так и не запустившими обещанные цеха. Встает вопрос: кто и что будет возить по железной дороге из «Титановой долины»?