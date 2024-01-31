В «Титановой долине» построили железнодорожную станцию

Событие долгожданное не только для резидентов, но и для областных властей — именно из-за транспортного фактора площадка ОЭЗ «Верхняя Салда», которая находится в 180 километрах от Екатеринбурга, была менее востребованной, чем «Уктус», до которого всего 15 километров. По условиям концессии регион обязался обеспечить к 2029-му не менее 352,4 тысячи тонн грузоперевозок в год по новой ветке. Это во многом зависит от количества введенных в эксплуатацию производств резидентов особой зоны. Между тем на днях стало известно, что министерство инвестиций и развития Свердловской области хочет разорвать договоры с четырьмя инвесторами, так и не запустившими обещанные цеха. Встает вопрос: кто и что будет возить по железной дороге из «Титановой долины»?
Напомним: первую очередь ОЭЗ начали застраивать в 2010 году, вторую — в 2018-м. Железнодорожный отвод закладывали в проект с самого начала, однако из-за высокой стоимости реализацию оттягивали. В итоге площадка «Верхняя Салда» при полной обеспеченности другой инженерной и автомобильной инфраструктурой пользовалась меньшим спросом, чем «Уктус», хотя там работы еще в разгаре: в прошлом году там только завершили укладку сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, сдали три производственных корпуса для якорного резидента.
Концессию между Свердловской областью и РЖД заключили в 2020-м. Магистраль инвестировала свыше 1,6 миллиарда рублей в новую станцию Промышленную, где имеется контейнерная площадка, 12 станционных путей, 18 стрелочных переводов и подъезд к давно существующей станции Верхняя Салда, являющейся точкой примыкания к инфраструктуре общего пользования. Ее, к слову, тоже серьезно реконструировали, переделали систему электрификации и управления движением, чтобы принимать полувагоны и длинносоставные грузовые поезда.
По мнению железнодорожников, Промышленная, наряду с грузовыми контейнерными терминалами в составе перспективных логистических центров на станциях Седельниково и Гипсовая, станет частью «сухого порта», который создается в регионе по инициативе правительства.
Мининвестразвития Свердловской области хочет разорвать договоры с четырьмя инвесторами, так и не запустившими в ОЭЗ обещанные цеха.
— Это позволит внедрить передовые транспортные технологии для обслуживания резидентов ОЭЗ и нерезидентов (предприятий региона). Обе станции будут играть ключевую роль в обеспечении роста объемов грузоперевозок, — обрисовали перспективы в пресс-службе СвЖД.
Потянет ли «Титановая долина» роль локомотива? Сейчас у нее 24 резидента. За все время существования ОЭЗ расторгли 11 договоров с инвесторами, в том числе восемь — по решению судов в связи с тем, что у компаний не нашлось финансов на реализацию заявленных проектов, два — по соглашению сторон.
В этот раз иски в Арбитражный суд Свердловской области поданы на Верхнесалдинский металлургический завод, компании «Ферростар», «ГИГ-Екатеринбург» и «Сибеко системы сидений». Предполагалось, что они будут выпускать гранулированный чугун, железо прямого восстановления, электрические стеклянные изоляторы, сиденья для самолетов. Заседания, на которых примут решение, лишить ли компании статуса резидентов ОЭЗ, состоятся в феврале-марте.
Совокупная стоимость инвестпроектов проштрафившихся резидентов превышает четыре миллиарда рублей. В управляющей компании ОЭЗ к возможному расторжению договоров относятся спокойно.
— Из четырех проектов лишь два относились к «Верхней Салде». К сожалению, они так и не приступили к реализации с 2019 года. Но за это же время резидентами площадки стало несколько новых крупных компаний. В частности, в ближайшее время ожидается запуск завода железнодорожных колес (инвестор — компания «Аллегро»). В течение 2024−2027 годов должны открыться еще три предприятия. Планируемые ими объемы грузоперевозок помогут выйти на целевые показатели по загрузке железной дороги, — пояснили «РГ» в пресс-службе «Титановой долины». — Мы уверены: ввод железнодорожной инфраструктуры значительно повысит инвестиционную привлекательность площадки и позволит завести сюда резидентов с крупными проектами, которые смогут получать сырье и отправлять готовую продукцию поездами. Работа по поиску новых инвесторов активно ведется.
Общий объем заявленных бизнес-инвестиций в ОЭЗ превышает 80 миллиардов рублей, фактически вложено уже более 26 миллиардов. Создано свыше 2000 рабочих мест. Только в 2023-м было одобрено четыре новые заявки стоимостью 30 миллиардов. Действующие резиденты получили 22,7 миллиарда рублей выручки, уплатили 917,9 миллиона рублей налогов, таможенных сборов и страховых взносов. Если же посчитать соотношение бюджетных вливаний и отдачи за 12 лет, получится, что на каждый потраченный на инфраструктуру государственный рубль приходится 5,3 частных, а сумма перечисленного предприятиями в бюджеты всех уровней перекрыла расходы в два раза.
Сергей Мазуркевич, председатель комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей:
— Многие современные проблемы транспортно-логистического комплекса связаны с неприспособленностью имеющейся инфраструктуры к текущим потребностям рынка. С этой точки зрения строительство нового объекта заведомо оправданно. Для загрузки железнодорожных мощностей «Титановой долины» в текущей ситуации, думаю, целесообразно правительству региона совместно с бизнес-сообществом проработать механизмы замещения (грузопотока. — Прим. ред.), предложения, которые позволят заинтересованным предпринимателям размещаться на территории ОЭЗ на альтернативных условиях.