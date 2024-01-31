СГК проводит перерасчет для жителей Новосибирска

Также СГК обещает компенсации для жителей, понесших ущерб своему имуществу из-за порывов на теплосетях и внутридомовых коммуникациях. Для этого создана комиссия по оценке ущерба с участием представителей управляющих компаний, сотрудников СГК, местной администрации и оценщиков. На данный момент обработано 37 из 95 поступивших к 31 января заявок.