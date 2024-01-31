СГК проводит перерасчет для жителей Новосибирска

СГК проводит перерасчет для 2275 многоквартирных домов левого берега Новосибирска, где в январе произошли коммунальные аварии, повлекшие за собой отсутствие отопления. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Для жителей 873 домов, имеющих прямой договор с СГК, перерасчет будет отражен в квитанциях за январь. В отношении оставшихся 1402 домов начисления будут производить управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) на основе скорректированных СГК начислений за январь.
Перерасчеты направлены, в частности, на компенсацию дополнительных расходов горожан на электроэнергию или газовые приборы для обогрева помещений.
СГК сверяет сроки запуска домов с управляющими организациями. На 31 января уже выполнены перерасчеты за период отсутствия отопления, который варьируется от двух до 12 дней.
Также СГК обещает компенсации для жителей, понесших ущерб своему имуществу из-за порывов на теплосетях и внутридомовых коммуникациях. Для этого создана комиссия по оценке ущерба с участием представителей управляющих компаний, сотрудников СГК, местной администрации и оценщиков. На данный момент обработано 37 из 95 поступивших к 31 января заявок.
Жителям, нуждающимся в консультации по возмещению материального ущерба, предоставлен номер горячей линии: 8 (383) 289 04 22, действующий в рабочие дни с 8:00 до 17:00.
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