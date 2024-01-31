Мэрия Уфы выставила на продажу исторический особняк

Бревенчатое здание, построенное в 1917 году, реализуется вместе с земельным участком. В список объектов культурного наследия дом не включен.
Начальная цена имущества составляет 10,4 млн руб., в 2,9 млн из которых оценено здание, в 7,5 млн руб. — участок под ним.
Аукцион проводится с шагом 522 тыс. руб. Заявки от участников будут принимать до 26 февраля, итоги торгов подведут тремя днями позднее.
Площадь здания — 358,6 кв. м, площадь участка с разрешенным видом использования для делового управления — 364 кв. м. Объект реализуется в рамках приватизации муниципального имущества.
Ранее мэрия объявляла аукцион на продажу этого же здания и земельного участка большей площади — 1 тыс. кв. м — в мае 2023 года. Начальная цена имущества составляла 14,5 млн руб. Торги были отменены по решению организатора.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе выставлено на торги здание бывшего библиотечного колледжа.