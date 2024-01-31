Смольный официально назвал строителя Большого Смоленского моста

Ранее «Фонтанка» указывала на эту компанию как вероятного победителя торгов.
Аукцион был объявлен еще перед Новым годом с максимальной ценой 2,6 млрд рублей. Речь идет о подготовке территории под развязку на Дальневосточном проспекте, которая является вторым этапом по строительству объекта (первый — сама переправа).
АО «Дороги и мосты» является частью холдинга «Нацпроекстрой», который был создан структурами Аркадия Ротенберга и ВЭБ. Задача холдинга — объединить крупнейших инфраструктурных подрядчиков в сфере дорожного, железнодорожного и энергетического строительства. Его участники работают на участках скоростной автомагистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург, модернизации инфраструктуры Транссиба и БАМа и на других крупных проектах.
Стоимость обоих этапов Большого Смоленского моста оценивается более чем в 60 млрд рублей. Посмотреть на то, как он будет выглядеть, можно здесь.