Смольный официально назвал строителя Большого Смоленского моста

АО «Дороги и мосты» является частью холдинга «Нацпроекстрой», который был создан структурами Аркадия Ротенберга и ВЭБ. Задача холдинга — объединить крупнейших инфраструктурных подрядчиков в сфере дорожного, железнодорожного и энергетического строительства. Его участники работают на участках скоростной автомагистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург, модернизации инфраструктуры Транссиба и БАМа и на других крупных проектах.