Минтруда сказало про рост пенсий на 10% с 1 февраля в Беларуси

Уточняется, что размер повышения трудовой пенсии у каждого из пенсионеров будет свой. Все дело в том, что на это оказывают влияние, как продолжительности стажа, как и величина заработка, учитываемые при исчислении пенсии. Также берут во внимание и доплаты, которые были установлены к основной пенсии.