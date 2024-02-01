Минтруда сказало про рост пенсий на 10% с 1 февраля в Беларуси

В Беларуси с четверга, 1 февраля 2024 года, на 10% вырастут все виды пенсий, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что с указанной даты повысятся пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет. Подчеркивается, что по причине увеличения бюджета прожиточного минимума на 10,6% также вырастут соцпенсии инвалидам и детям-инвалидам, доплаты к пенсиям.
По предварительным данным, средний размер пенсии по возрасту в стране в феврале 2024 года составит 811 рублей, тем самым увеличившись к январю на 75 рублей. В Минтруда заметили, что годовое увеличение (речь идет про февраль 2023 к февралю 2024 года) составит 140 рублей, или 21%.
Уточняется, что размер повышения трудовой пенсии у каждого из пенсионеров будет свой. Все дело в том, что на это оказывают влияние, как продолжительности стажа, как и величина заработка, учитываемые при исчислении пенсии. Также берут во внимание и доплаты, которые были установлены к основной пенсии.
Кроме того, с 1 февраля возрастная доплата неработающим пенсионерам, которым исполнилось 75 лет, будет составлять 76,27 рубля. Для белорусских пенсионеров, достигшим 80 лет, указанная доплата составит 101,69 рубля. В ведомстве заметили, что надбавка на уход к пенсиям для инвалидов I группы с названной даты будет 101,69 рубля. Подобная надбавка для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, составит 50,85 рубля.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 февраля в среднем на 10%.