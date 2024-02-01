К концу 2024 года БАМ увеличит провозную способность до 52,7 млн тонн

— Перегон Исакан-Иса расположен на линии БАМа Февральск — Новый Ургал, где «Бамстроймеханизация» строит в общем больше 150 км вторых путей. В итоге пропускная способность линии вырастет с 25 до 40 пар поездов в сутки, — сообщили в пресс-службе группы компаний «1520».



Как уточнили в ДВЖД, для комплексной модернизации участка Февральск — Новый Ургал необходимо уложить второй путь еще на 12 перегонах, включая Гвоздевский — Мустах, Мустах — Ульма, Этыркен — Амган. Это позволит увеличить провозную способность участка к концу 2024 года с 24,3 до 52,7 млн тонн.



Работы по модернизации ведутся в рамках второго этапа программы развития Восточного полигона железных дорог в направлении дальневосточных портов.