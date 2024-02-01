Бюджет Красноярска в очередной раз исполнен с профицитом

По сравнению с 2022 годом рост составил 4 миллиарда рублей. Расходы составили 55,6 миллиарда рублей. Еще из важного: отсутствие просроченной кредиторской задолженности и сокращение муниципального долга. Так, за 2023 год объем долга стал меньше на 450 миллионов рублей. Высокий уровень долговой устойчивости удалось сохранить.