689 частных домов Красноярска признали подходящими для перехода на экоотопление

«Сотрудники организаций, которые будут устанавливать газовое оборудование, с начала года обошли уже более 700 частных домов. 129 из них полностью подошли по требованиям безопасности. Там есть техническая возможность обеспечить установку газгольдеров с соблюдением расстояния от капитальных строений, к участкам есть подъезд для техники, которая будет приезжать для заправки газом и др. 109 владельцев таких домов готовы оформлять договоры. Работы начнутся весной, как только позволит погода, и будут продолжаться до конца года. На сегодняшний день от желающих перейти на газовое отопление поступило 1803 заявки. Обходы домов и прием заявок продолжаются», — рассказали в администрации.