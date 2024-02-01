689 частных домов Красноярска признали подходящими для перехода на экоотопление

689 из них подошли по техническим характеристикам. Об этом сообщили в мэрии.
«Сотрудники организаций, которые будут устанавливать газовое оборудование, с начала года обошли уже более 700 частных домов. 129 из них полностью подошли по требованиям безопасности. Там есть техническая возможность обеспечить установку газгольдеров с соблюдением расстояния от капитальных строений, к участкам есть подъезд для техники, которая будет приезжать для заправки газом и др. 109 владельцев таких домов готовы оформлять договоры. Работы начнутся весной, как только позволит погода, и будут продолжаться до конца года. На сегодняшний день от желающих перейти на газовое отопление поступило 1803 заявки. Обходы домов и прием заявок продолжаются», — рассказали в администрации.
Более 5 тысяч заявок поступило от тех, кто захотел установить в своем доме экологичные твердотопливные котлы. В Красноярске обследовали 630 таких домовладений, 560 из них подошли по техническим характеристикам. Владельцы 233 домов выразили готовность подписать договоры на установку оборудования. Работы запланированы на конец мая.
Напомним, работа проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта "Экология, его главная цель — улучшение качества атмосферного воздуха в городе. До конца года с печного угольного отопления на автоматические твердотопливные котлы должны быть переведены 1115 частных домов, еще 180 — на отопление сжиженным углеводородным газом.
«Автоматические твердотопливные котлы — это оборудование, которое позволяет снизить количество вредных выбросов в атмосферу, — пояснили в мэрии. — У них автоматическая подача топлива и особая система его сгорания. Сжигание идет при повышенной температуре в топке. Это позволяет снизить значения угарного газа, летучих органических соединений и пыли, которые выделяются в воздух».
Для жителей оборудование установят бесплатно, если есть техническая возможность. Каждый дом может быть обеспечен минимальным набором — котлом или внешним газовым оборудованием и внутренней системой отопления. Получить консультацию и подать заявку можно по телефону 8−800−333−7007 (с 9 до 20 часов в будние дни).