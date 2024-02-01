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689 частных домов Красноярска признали подходящими для перехода на экоотопление

1330 частных домов в Красноярске обследовали, чтобы оценить возможность установки оборудования для перевода на более экологичное отопление.

689 из них подошли по техническим характеристикам. Об этом сообщили в мэрии.

«Сотрудники организаций, которые будут устанавливать газовое оборудование, с начала года обошли уже более 700 частных домов. 129 из них полностью подошли по требованиям безопасности. Там есть техническая возможность обеспечить установку газгольдеров с соблюдением расстояния от капитальных строений, к участкам есть подъезд для техники, которая будет приезжать для заправки газом и др. 109 владельцев таких домов готовы оформлять договоры. Работы начнутся весной, как только позволит погода, и будут продолжаться до конца года. На сегодняшний день от желающих перейти на газовое отопление поступило 1803 заявки. Обходы домов и прием заявок продолжаются», — рассказали в администрации.

Более 5 тысяч заявок поступило от тех, кто захотел установить в своем доме экологичные твердотопливные котлы. В Красноярске обследовали 630 таких домовладений, 560 из них подошли по техническим характеристикам. Владельцы 233 домов выразили готовность подписать договоры на установку оборудования. Работы запланированы на конец мая.

Обходы делают техники нескольких организаций. Возможность перевода на газ оценивают специалисты компании «Красноярсккрайгаз», а установки экологичных твердотопливных котлов — представители АО «Центральный проектно-технологический институт», являющегося частью госкорпорации «Росатом». Обследования проводятся только в домах, которые подали заявки на переход с угольного на тот или иной вид более экологичного отопления. Визит всегда заранее согласовывают по телефону. Технические специалисты одеты в униформу, на которой прикреплены бейджи, при себе у них обязательно должны быть измерительные приборы. Подрядчики осматривают жилые дома и участки, на которых они расположены, на месте делают замеры, чтобы понять, можно ли перевести дом на более экологичный вид топлива.

Напомним, работа проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта "Экология, его главная цель — улучшение качества атмосферного воздуха в городе. До конца года с печного угольного отопления на автоматические твердотопливные котлы должны быть переведены 1115 частных домов, еще 180 — на отопление сжиженным углеводородным газом.

«Автоматические твердотопливные котлы — это оборудование, которое позволяет снизить количество вредных выбросов в атмосферу, — пояснили в мэрии. — У них автоматическая подача топлива и особая система его сгорания. Сжигание идет при повышенной температуре в топке. Это позволяет снизить значения угарного газа, летучих органических соединений и пыли, которые выделяются в воздух».

Для жителей оборудование установят бесплатно, если есть техническая возможность. Каждый дом может быть обеспечен минимальным набором — котлом или внешним газовым оборудованием и внутренней системой отопления. Получить консультацию и подать заявку можно по телефону 8−800−333−7007 (с 9 до 20 часов в будние дни).

ЖКХ