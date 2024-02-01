В Омском горсовете приняли последние изменения в бюджет 2023 года

«Мы закрыли 2023 год со знаком плюс на 11,3 млрд рублей. Это беспрецедентная сумма. Это увеличение стало возможным благодаря слаженной работе всех ветвей власти», — подчеркнул председатель горсовета Владимир Корбут.
Кроме того на 400 миллионов рублей была увеличена расходная часть бюджета Омска в текущем году.
Из них более 140 миллионов рублей направят на содержание и текущий ремонт дорог, ещё 17,7 миллионов рублей пойдут на обустройство тротуаров в частном секторе. 90 миллионов рублей выделят на реализацию инициативных проектов в городских округах.
Напомним, что на этом же заседании было принято решение о приватизации четырёх муниципальных рынков Омска.