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В Омском горсовете приняли последние изменения в бюджет 2023 года

Депутаты Омского горсовета на первом пленарном заседании весенней сессии приняли последние изменения в бюджет 2023 года.
Источник: МК.RU Омск

«Мы закрыли 2023 год со знаком плюс на 11,3 млрд рублей. Это беспрецедентная сумма. Это увеличение стало возможным благодаря слаженной работе всех ветвей власти», — подчеркнул председатель горсовета Владимир Корбут.

Кроме того на 400 миллионов рублей была увеличена расходная часть бюджета Омска в текущем году.

Из них более 140 миллионов рублей направят на содержание и текущий ремонт дорог, ещё 17,7 миллионов рублей пойдут на обустройство тротуаров в частном секторе. 90 миллионов рублей выделят на реализацию инициативных проектов в городских округах.

Напомним, что на этом же заседании было принято решение о приватизации четырёх муниципальных рынков Омска.

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