Город-спутник Владивостока собираются возводить по концессии

Строить новый город рядом с Владивостоком планируется по концессионному соглашению. Об этом сообщил глава Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным. Стенограмма встречи появилась на сайте правительства РФ.
По словам Запрягаева, осенью прошлого года к КРДВ обратилась группа инвесторов с предложением реализовать проект по механизму государственно-частного партнёрства. Почти 1,4 трлн инвестиций потребуется на создание города Спутника. Один триллион из инвестиционных вложений должен быть от частного бизнеса. Глава Корпорации заверил, что в проекте готовы принять участие крупнейшие банки страны. КРДВ совместно с Минвостокразвития уже готовы вынести предложение о заключении концессионного соглашения на рассмотрение правительства РФ.
Начать возводить Спутник планируют с городской набережной. По замыслу создателей, она станет точкой притяжения для жителей не только российского Дальнего Востока, но и близлежащих регионов страны, и даже соседних стран. Набережная должна стать витриной города в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, город-спутник внесен в мастер-план Владивостока, представленный на ВЭФ 2023 года.