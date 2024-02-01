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Город-спутник Владивостока собираются возводить по концессии

В КРДВ обратились инвесторы с предложением государственно-частного партнёрства.
Источник: Аргументы и факты

Строить новый город рядом с Владивостоком планируется по концессионному соглашению. Об этом сообщил глава Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным. Стенограмма встречи появилась на сайте правительства РФ.

По словам Запрягаева, осенью прошлого года к КРДВ обратилась группа инвесторов с предложением реализовать проект по механизму государственно-частного партнёрства. Почти 1,4 трлн инвестиций потребуется на создание города Спутника. Один триллион из инвестиционных вложений должен быть от частного бизнеса. Глава Корпорации заверил, что в проекте готовы принять участие крупнейшие банки страны. КРДВ совместно с Минвостокразвития уже готовы вынести предложение о заключении концессионного соглашения на рассмотрение правительства РФ.

Планируется построить не менее 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, на которой разместятся 80 тыс. человек. Корпорация представит комплексный план воплощения проекта до 2036 года, в котором будут описаны действия по созданию энергетической, транспортной и социальной инфраструктур нового города.

Начать возводить Спутник планируют с городской набережной. По замыслу создателей, она станет точкой притяжения для жителей не только российского Дальнего Востока, но и близлежащих регионов страны, и даже соседних стран. Набережная должна стать витриной города в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, город-спутник внесен в мастер-план Владивостока, представленный на ВЭФ 2023 года.

строительство