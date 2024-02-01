Город-спутник Владивостока собираются возводить по концессии

По словам Запрягаева, осенью прошлого года к КРДВ обратилась группа инвесторов с предложением реализовать проект по механизму государственно-частного партнёрства. Почти 1,4 трлн инвестиций потребуется на создание города Спутника. Один триллион из инвестиционных вложений должен быть от частного бизнеса. Глава Корпорации заверил, что в проекте готовы принять участие крупнейшие банки страны. КРДВ совместно с Минвостокразвития уже готовы вынести предложение о заключении концессионного соглашения на рассмотрение правительства РФ.