В Иркутске комплексно отремонтируют 18 участков дорог общей протяженностью более 19 км

«Один из самых масштабных объектов прошлого строительного сезона — Академическая. На отрезке протяженностью более километра сделали современное освещение, разделительный барьер между полосами, новые тротуары и пешеходные ограждения, — отметил Руслан Болотов. — Мы открыли движение по второй части путепровода на улице Джамбула. Теперь там дополнительно появилось три полосы движения. Это существенно увеличило пропускную способность на данном участке».