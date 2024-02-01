В Иркутске комплексно отремонтируют 18 участков дорог общей протяженностью более 19 км

Иркутск, НИА-Байкал — По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Иркутске комплексно отремонтируют 18 участков улиц общей протяженностью более 19 километров.
Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в ходе совместной пресс-конференции с председателем Думы города Евгением Стекачевым.
В план дорожного ремонта на 2024 год включены улицы Ленинградская, Сеченова, Горького, Розы Люксембург (Малая Роза), Якоби, Чайковского, 25-го Октября, Володарского. Будут продолжены работы на Академической.
Руслан Болотов также сообщил, что в прошлом году был комплексно отремонтирован 21 участок улиц общей протяженностью более 23 км. В результате приведены в нормативное состояние подъездные пути более чем к 30 социальным объектам: школам, детским садам, учебным заведениям, поликлиникам.
Самым протяженным объектом стала улица Полярная, где привели в порядок 5,5-километровый участок от улицы Воровского до Морского проезда. Здесь обновили покрытие проезжей части, укрепили обочины, обустроили ливневую канализацию, установили ограждения и остановочные пункты, сообщает пресс-служба мэрии.
Евгений Стекачев отметил, что депутаты Думы Иркутска принимают непосредственное участие в разработке планов дорожного ремонта. Взаимодействие с мэрией по формированию перечня объектов дает положительные результаты.
«Работая в своих избирательных округах, встречаясь с людьми, депутаты, пожалуй, как никто другой информированы о том, какие улицы требуют первоочередного ремонта. Эти вопросы активно обсуждаются на заседаниях Думы, — подчеркнул Евгений Стекачев. — Обращения граждан имеют ключевое значение при выборе объектов. Итогом становится ежегодное обновление дорожной инфраструктуры города».
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в прошлом году также приведены в нормативное состояние участки улиц Братская, Захарова, Зверева, Кожова, Марии Ульяновой, Мухиной, Свердлова, Терешковой, Трилиссера, Фаворского и Ярославского.
«Один из самых масштабных объектов прошлого строительного сезона — Академическая. На отрезке протяженностью более километра сделали современное освещение, разделительный барьер между полосами, новые тротуары и пешеходные ограждения, — отметил Руслан Болотов. — Мы открыли движение по второй части путепровода на улице Джамбула. Теперь там дополнительно появилось три полосы движения. Это существенно увеличило пропускную способность на данном участке».