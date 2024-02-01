В центре Красноярска выставили на торги историческое здание

Историческое здание в центре Красноярска ХIХ века постройки выставили на торги. Соответствующее объявление появилось на сайте Дом.РФ. Точная цена здания пока неизвестна.
Здание называется «Дом с каменным магазином». Оно находится недалеко от органного зала, на перекрестке улиц Горького и Карла Маркса. Также постройка входит в состав объекта культурного наследия — «Усадьба Севастьянова». Судя по всему, здание давно простаивает. Ремонта внутри нет, местами посыпалась штукатурка.
Общая площадь постройки — 910 квадратных метров. Там есть три просторных помещения. Когда именно пройдут торги — пока также неизвестно. Примерная дата — это третий квартал 2024 года.