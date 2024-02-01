Ставки налога за сдачу квартир в Минске вырастут с 1 февраля

Повышаются и ставки для тех, кто сдает гаражи и другие нежилые помещения. Здесь базовая сумма зависит не только от того, где расположен объект. Например, ставка за машиноместо или металлический гараж меньше, чем за кирпичный. В Минске это, соответственно, 15 и 20 рублей (было 14 рублей 20 копеек и 18 рублей 20 копеек).