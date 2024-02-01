Ставки налога за сдачу квартир в Минске вырастут с 1 февраля

Речь идет не о компаниях или ИП, которые зарабатывают на посуточной аренде жилья, а именно о физических лицах, сдающих свои квартиры. Последние платят разные суммы, в зависимости от того, в каком городе или районе находится жилье.
Ставки налога устанавливаются отдельно для Минска, облцентров, менее крупных городов и так далее. При этом ставки в прошлый раз повышали в 2023 году тоже с 1 февраля. Ранее была практика менять их в начале года — с 1 января.
В среднем физлицам теперь нужно будет платить на 7%-7,5% больше. К примеру, в Минске ставка за каждую жилую комнату, которая сдается, была 43 рубля 90 копеек в месяц, а по-новому — 47 рублей. В облцентрах и Минском районе ранее она была равна 41 рубль 20 копеек, теперь — 44 рубля.
В Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Лиде, Мозыре, Молодечно и некоторых других крупных городах ставку повысили с 27 до 29 рублей.
Меньше всего налог «потяжелел» в категории «Иные населенные пункты и территории». Фактически это сельская территория. Там ставка за комнату 15 рублей (было 14 рублей 20 копеек).
Повышаются и ставки для тех, кто сдает гаражи и другие нежилые помещения. Здесь базовая сумма зависит не только от того, где расположен объект. Например, ставка за машиноместо или металлический гараж меньше, чем за кирпичный. В Минске это, соответственно, 15 и 20 рублей (было 14 рублей 20 копеек и 18 рублей 20 копеек).
Полную информацию о ставках для каждой географической зоны или города можно узнать на сайте Министерства по налогам и сборам.