Вырастут пенсии и пособия. Что меняется в Беларуси с 1 февраля

Бюджет прожиточного минимума (БПМ)
БПМ в среднем на душу населения с 1 февраля 2024 г. составит 406,74 рубля, что на 10,6% больше по сравнению с размером, установленным на 1 ноября 2023 г.
Такое значение будет действовать до 30 апреля. По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: трудоспособное население — 434,60 рубля, пенсионеры — 298,43 рубля, дети в возрасте до трех лет — 260,39 рубля, дети в возрасте от трех до 6 лет — 349,09 рубля, дети в возрасте от 6 до 18 лет — 406,03 рубля.
Следом увеличиваются встроенные в систему соцзащиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ.
Пенсии
Все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) повышаются в Беларуси с 1 февраля с учетом роста БПМ в среднем на душу населения.
По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале этого года составит 811 рублей (на 75 рублей больше, чем месяцем ранее).
Размер увеличения трудовой пенсии индивидуален, все зависит от стажа, зарплаты, доплат.
Пособия по уходу за ребенком
Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 1февраля увеличиваются на 11,3%. В частности, по 31 июля включительно выплаты составят: на первого ребенка — 724,85 рубля. На второго и последующих детей — 828,40 рубля. На ребенка-инвалида — 931,95 рубля.
Для женщин, которые стали на учет в организации здравоохранения до 12-недельного срока беременности единовременное пособие будет выплачиваться в размере 406,74 рубля, а ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет составит 203,37 рубля.
Размер ежемесячного пособия семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей на ребенка-инвалида — 284,72 рубля, на других детей в семье — 203,37 рубля.
Пособие на погребение
Размер выплаты на текущий месяц соответствует размеру средней заработной платы по стране за позапрошлый месяц. В декабре 2023-го средняя по республике зарплата выросла и составила 2 271 рубль. Аналогичным будет и размер пособия на погребение.
Налог на сдачу помещений
С начала февраля поднимаются ставки подоходного налога, уплачиваемого гражданами, которые сдают на долгосрочный период жилые и нежилые помещения другим физлицам.
В Минске за каждую сдаваемую жилую комнату жилого помещения, а также садовый домик или дачу ставка налога увеличена с 43,9 до 47 рублей в месяц. Что касается сдачи нежилых помещений, то за металлический или деревянный гараж, а также машино-место ставка поднялась с 14,2 до 15 рублей, за железобетонный или кирпичный гараж — с 18,2 до 20 рублей, а за другие нежилые помещения — с 7,20 до 8 рублей за 1 кв. м площади.
Поврежденную валюту теперь проще сдать
Белорусские банки с 1 февраля принимают поврежденные иностранные купюры. Дело в том, что начинает действовать новая редакция соглашения о приеме иностранных валютных банкнот и единого перечня признаков их платежности, заключенного между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями и одобренного Нацбанком.
Какие банкноты подлежат приему и выдаче, а какие нет, можно узнать здесь.
Транспортные маршруты в Минске
С 1 февраля
У автобуса № 105 отменяются отправления от ДС «Карастояновой» по будним дням в 18:03, 19:05, 20:05. Вместо этого добавляются рейсы в 18:36, 19:38, 20:38. Автобус № 131 не будет уезжать от ДС «Карастояновой» в 13:52. При этом организуется рейс в 13:30.
Автобус № 191 при движении со стороны остановки «Воронянского» теперь следует по ул. Воронянского, Жуковского, Аэродромной, Чкалова и далее по своей обычной схеме. В обратном направлении изменений нет.
По будним дням организовывается работа пригородного автобусного маршрута № 323 «Минск — Атолино через Прилукскую Слободу».
Время отправления из Минска от АС «Юго-Западная» — в 6:30, 7:15, 8:15, 10:20, 11:47, 13:15, 14:50, 16:17, 17:00, 17:55, 18:50, 19:55 и 21:25; от остановки «Атолино» — в 6:05, 7:15, 7:55, 8:55, 11:00, 12:28, 13:55, 15:30, 17:00, 17:40, 18:40, 19:35, 20:40 и 22:05.
Пригородный автобус № 379у «Минск — Атолино» будет выполнять рейс отправлением из Минска от остановки «Брилевская» в 5:29.
У некоторых городских автобусных маршрутов меняется нумерация. С 1 февраля автобус № 72Д «Ст. м. “Могилевская” — электродепо “Могилевское” начинает ездить под номером 197. Автобус № 108П “АС “Автозаводская” — Гатово” теперь курсирует под номером 164. Автобусный маршрут № 108Б “ДС “Чижовка” — Гатово” — под номером 198.
При этом схемы движения и расписание автобусов остаются прежними.
С 5 февраля
На автобусном маршруте № 36 отменяется отправление от ОП «Брикета» в направлении ДС «Кунцевщина» в 5:25. Заменой будет рейс в 5:20.
Кроме того, с указанной даты отправление автобуса № 85С от ДС «Дружная» будет в 5:59 вместо 5:57.
Во всех случаях изменения касаются графиков движения по будням.
Что еще изменится в феврале
Посещение врача не по прописке. С 2 февраля начнет действовать новая инструкция оказания медицинской помощи гражданам Беларуси вне их места жительства. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 18 декабря 2023 г. № 203.
Согласно документу, для получения помощи в поликлиниках не по месту регистрации нужно самостоятельно обращаться туда для временного закрепления (исключение — скорая медпомощь).
Что же касается стационарных условий, то основанием для оказания гражданину вне его места жительства (пребывания) медпомощи в стационарных условиях (кроме скорой) служит письменное направление госорганизации здравоохранения.
Требования к косметологам и фармацевтам. Как следует из постановления Минздрава от 4 января 2024 г. № 1, с 2 февраля, чтобы профессионально заниматься косметологией, нужно пройти переподготовку по специальности «косметология» или клиническую ординатуру по этому направлению. Стать врачом-косметологом можно будет после работы в должности врача-дерматовенеролога не менее 5 лет.
Также с 2 февраля студенты-медики уже после 3-го курса смогут работать на должностях медицинских и фармацевтических работников, требующих среднего специального образования. Однако студенты-фармацевты смогут занимать должности, требующие среднего специального образования, только после 4-го курса.
Уход Tinder. Доступ к популярному приложению для знакомств в Беларуси закроется 15 февраля. С этой даты пользователи, находящиеся на территории республики, не смогут войти в свой аккаунт и использовать сервисы Tinder.