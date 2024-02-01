Вырастут пенсии и пособия. Что меняется в Беларуси с 1 февраля

В Минске за каждую сдаваемую жилую комнату жилого помещения, а также садовый домик или дачу ставка налога увеличена с 43,9 до 47 рублей в месяц. Что касается сдачи нежилых помещений, то за металлический или деревянный гараж, а также машино-место ставка поднялась с 14,2 до 15 рублей, за железобетонный или кирпичный гараж — с 18,2 до 20 рублей, а за другие нежилые помещения — с 7,20 до 8 рублей за 1 кв. м площади.