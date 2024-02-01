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Суд в Братске постановил оградить забором здание бывшего кинотеатра «Падун»

Здание бывшего кинотеатра «Падун» (а вернее то, что от него осталось) собственник обязан обнести забором. Соответствующее решение по иску прокуратуры вынес Падунский районный суд. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу суда.
Источник: AP 2023

Прокуратура ранее провела проверку и выявила, что к зданию, которое находится в непригодном для эксплуатации состоянии, не ограничен свободный доступ. В этой связи надзорный орган обратился в суд с требование выполнить мероприятия по консервации объекта: установить ограждение по его периметру.

Суд требование прокуратуры удовлетворил.

Здание сейчас находится в частной собственности. Около 10 лет назад его выкупил предприниматель из другого города. Тогда же объект начали разбирать. На его месте предполагалось построить «выставочный центр». Однако он так и не появился, здание также не было разобрано до конца.