Суд в Братске постановил оградить забором здание бывшего кинотеатра «Падун»

Прокуратура ранее провела проверку и выявила, что к зданию, которое находится в непригодном для эксплуатации состоянии, не ограничен свободный доступ. В этой связи надзорный орган обратился в суд с требование выполнить мероприятия по консервации объекта: установить ограждение по его периметру.
Суд требование прокуратуры удовлетворил.
Здание сейчас находится в частной собственности. Около 10 лет назад его выкупил предприниматель из другого города. Тогда же объект начали разбирать. На его месте предполагалось построить «выставочный центр». Однако он так и не появился, здание также не было разобрано до конца.