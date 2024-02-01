На севере Красноярского края появится крупный горнорудный кластер

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился в Москве с руководством компании «Русская Платина». Они обсудили реализацию инвестпроекта — создание крупного горнорудного кластера, рассказали в Управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Работы идут в Норильском промышленном районе на базе Черногорского месторождения и южной части месторождения «Норильск-1».
По словам руководства компании, на данный момент идёт строительство карьера, обогатительной фабрики, ТЭЦ и всей необходимой инфраструктуры.
После введения первой очереди кластера будет добываться 7 млн тонн руды в год. Далее при введении второй очереди добыча руды составит до 14 млн тонн. Всего будет создано 1,6 тыс. рабочих мест.
Также на встрече были обсуждены подготовка и реализация плана мероприятий по празднованию 400-летия Красноярска.