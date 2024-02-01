Два аварийных дома снесут на улицах Буянова и Авроры в Самаре

Первый участок площадью 295 квадратных метров находится на улице Авроры, 185. В многоквартирном доме изымут шесть жилых квартир. А второй участок, который подлежит изъятию и сносу, расположен на улице Буянова, 25. Его площадь составляет 200 квадратных метров. Там квартир лишат трех собственников.