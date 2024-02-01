На 9% больше пассажиров перевезли электропоезда из Владивостока в аэропорт и обратно

С начала года поезда на этом направлении перевезли более 43 тысяч человек.
Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, на этом направлении работают шесть пар поездов. Экспрессы делают в день 12 поездок в обе стороны. Весь путь с пятью остановками занимает 55 минут.
«Этот маршрут является одним из самых популярных. В прошлом году мы перевезли более 600 тысяч пассажиров, курсировало 10 поездов. На этот год мы добавили еще два поезда. Работаем над тем, чтобы людям было комфортно добираться без пробок как в аэропорт, так и до других остановочных пунктов. К первому рейсу во Владивосток и последнему из Владивостока мы добавили по просьбам пассажиров дополнительные остановки — Океанская, Садгород, Седанка, а также увеличили на них количество вагонов», — рассказал генеральный директор АО «Экспресс Приморья» Константин Шелухин.
Кроме этого, на утренний рейс из аэропорта, отправлением в 7.43, и на вечерний из Владивостока, отправлением в 18.01, выходит в увеличенной составности до шести вагонов новый электропоезд вместо обычной электрички из четырех вагонов. С дополнительными остановками жителям города будет удобнее добираться на работу и домой в час пик.