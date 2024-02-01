На 9% больше пассажиров перевезли электропоезда из Владивостока в аэропорт и обратно

«Этот маршрут является одним из самых популярных. В прошлом году мы перевезли более 600 тысяч пассажиров, курсировало 10 поездов. На этот год мы добавили еще два поезда. Работаем над тем, чтобы людям было комфортно добираться без пробок как в аэропорт, так и до других остановочных пунктов. К первому рейсу во Владивосток и последнему из Владивостока мы добавили по просьбам пассажиров дополнительные остановки — Океанская, Садгород, Седанка, а также увеличили на них количество вагонов», — рассказал генеральный директор АО «Экспресс Приморья» Константин Шелухин.