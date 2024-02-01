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Глава воронежского минздрава раскрыл зарплаты врачей

Глава воронежского минздрава Игорь Банин раскрыл зарплаты врачей.

Реальными цифрами он поделился во время интервью нашим коллегам.

Так, по словам чиновника, медики могут получать 80 тысяч рублей в том случае, если берут дополнительную нагрузку. Однако он подчеркнул, что и без лишних ставок зарплата врачей в регионе является достойной.

Также Банин уточнил, что в частных клиниках медики могут заработать в разы больше.

Самой же высокооплачиваемой стала профессия стоматолога-ортодонта — эти специалисты получают до 350 тысяч рублей в месяц. Зарплаты стоматологов- хирургов начинаются от 80 тысяч и достигают 200 тыс рублей.

Фельдшер, работающий в выездной бригаде, зарабатывает около 70 тысяч рублей в месяц.

медицина