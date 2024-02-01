Глава воронежского минздрава раскрыл зарплаты врачей

Реальными цифрами он поделился во время интервью нашим коллегам.
Так, по словам чиновника, медики могут получать 80 тысяч рублей в том случае, если берут дополнительную нагрузку. Однако он подчеркнул, что и без лишних ставок зарплата врачей в регионе является достойной.
Также Банин уточнил, что в частных клиниках медики могут заработать в разы больше.
Самой же высокооплачиваемой стала профессия стоматолога-ортодонта — эти специалисты получают до 350 тысяч рублей в месяц. Зарплаты стоматологов- хирургов начинаются от 80 тысяч и достигают 200 тыс рублей.
Фельдшер, работающий в выездной бригаде, зарабатывает около 70 тысяч рублей в месяц.