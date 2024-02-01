Рекорд по добыче золота установили горнодобывающие предприятия Хабаровского края

За год горнодобывающие компании Хабаровского края установили новый рекорд по добыче золота, достигнув объема в 27,9 тонны драгметалла.
В 11 районах Хабаровского края работает 41 компания, занимающаяся добычей золота. Добыча серебра в регионе увеличилась практически вдвое и достигла 83,7 тонны, а добыча вольфрама увеличилась на четверть, достигнув 100 тонн.
— Горнодобывающие предприятия региона достигли впечатляющего результата: объем извлеченной меди превысил девять тысяч тонн, а концентрат олова составил более трех тысяч тонн, — сообщил в телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Благодаря горнодобывающему комплексу в бюджет Хабаровского края поступили налоговые доходы, превышающие 13,4 миллиарда рублей.