Рекорд по добыче золота установили горнодобывающие предприятия Хабаровского края

— Горнодобывающие предприятия региона достигли впечатляющего результата: объем извлеченной меди превысил девять тысяч тонн, а концентрат олова составил более трех тысяч тонн, — сообщил в телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.