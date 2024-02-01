Прикамье продолжает лидировать по стоимости бензина среди регионов ПФО

За минувшую неделю в Пермском крае вновь выросли цены на бензин и дизельное топливо. По данным Росстата, с 22 по 28 января литр бензина марки АИ-95 подорожал на 7 копеек — до 55,12 рублей, АИ-92 на 4 копейки — до 51,71 рубля, дизельного топлива на 5 копеек — до 65,41 рубля. Стоимость АИ-98 не изменилась и осталась на уровне 69,64 рубля за литр.