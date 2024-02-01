В Омской области за год дисквалифицировали более 600 руководителей

Стоит отметить, что обозначенное количество является самым значительным в 2020-х годах. Так, в 2021 году речь шла о 590 дисквалифицированных, в 2022 году их число снизилось: за 9-месячный период подобные меры применяли только в 280 случаях, однако это больше, чем в 2020 году, когда подобным образом наказали порядка 210 должностных лиц.