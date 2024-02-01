В Омской области за год дисквалифицировали более 600 руководителей

«Дисквалификация грозит тем руководителям юридических лиц, которые представили заведомо ложные сведения для внесения в ЕГРЮЛ, а также повторно совершили правонарушения в виде непредставления или представления недостоверных сведений о юридическом лице», — напомнили представители региональных налоговых органов.
Как обратили внимание в региональных органах, запретить пребывание на руководящей должности в любой форме, будь то непосредственное осуществление главенствующего функционала на предприятии или вхождение в совет его директоров, суд может на срок от полугода до 3 лет.
Стоит отметить, что обозначенное количество является самым значительным в 2020-х годах. Так, в 2021 году речь шла о 590 дисквалифицированных, в 2022 году их число снизилось: за 9-месячный период подобные меры применяли только в 280 случаях, однако это больше, чем в 2020 году, когда подобным образом наказали порядка 210 должностных лиц.