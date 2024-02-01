В Уфе застроят квартал в северной части города

В Башкирии выдано первое разрешение на строительство в рамках договора о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщили в пресс-службе минстроя РБ. Речь идет о квартале между улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова в Калининском районе Уфы.
Девелопером выступает ООО «Специализированный застройщик — управление комплексной застройки № 12 КПД» (ООО «СЗ УКЗ № 12 КПД») треста «Крупнопанельное домостроение». Договор с компанией был заключён в начале 2023 года.
Площадь квартала, подлежащего комплексному развитию, составляет 6,8 га. В границах квартала расположено 10 многоквартирных домов, из которых шесть признаны аварийными и подлежащими сносу. Кроме МКД, в границах указанной территории расположены капитальные гаражи и иные объекты. На этой территории можно построить 39 тыс. кв. метров жилья и инфраструктурных помещений.
Срок освоения площадки составляет семь лет. В результате комплексного развития предполагается реновация квартала в целом, благоустройство территории, включая детские игровые и спортивные зоны.
Застройщик входит в крупнейший уфимский трест «Крупнопанельное домостроение», у которого есть ещё один договор по КРТ в Уфе.
По информации минстроя, всего в республике заключено 10 договоров площадью почти 311 га, на которых будет возможно построить более 1,5 млн кв. м жилья и других помещений. В процедуре торгов находятся две территории площадью почти 12 га с градостроительным потенциалом 150 тыс. кв. м.
В проработке еще 12 территорий площадью 250 га с потенциалом не менее 700 тыс. кв. метров. Башинформ рассказывал о некоторых из них.
— КРТ — новый эффективный инструмент, который позволяет проводить реновацию отдельных кварталов и целых микрорайонов с помощью механизмов инфраструктурных бюджетных облигаций, создавать для жителей полноценную комфортную среду со всей необходимой транспортной, коммунальной и социальной инфраструктурой, — отметил первый замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.