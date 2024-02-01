В Уфе застроят квартал в северной части города

По информации минстроя, всего в республике заключено 10 договоров площадью почти 311 га, на которых будет возможно построить более 1,5 млн кв. м жилья и других помещений. В процедуре торгов находятся две территории площадью почти 12 га с градостроительным потенциалом 150 тыс. кв. м.