В Узбекистане повысилась пенсия по возрасту при неполном стаже работы

Президент подписал указ о повышении размеров пенсии по возрасту при неполном стаже работы, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Согласно указу, с 1 февраля минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учетом доплаты составит 621 тыс. сумов в месяц. С декабря прошлого года она составляла 608 тыс. сумов.
Также увеличивается минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по случаю потери кормильца с 608 тыс. до 621 тыс. сумов в месяц.
За каждого последующего нетрудоспособного члена семьи пенсия выплачивается в соответствии с действующими правилами.