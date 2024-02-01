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1 февраля стартовали выплаты по программе «Национальный фонд — детям»

1 февраля в Казахстане стартовала уникальная программа «Национальный фонд — детям», направленная на поддержку детей, рожденных с 2006 года и позже. Эта инициатива предусматривает ежегодные выплаты на накопительные счета детей, составляющие 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан, сообщает El.kz со ссылкой на Отбасы банк.
Источник: EL.kz

Эта программа представляет собой не только прямые выплаты, но и продолжение инвестирования начисленных сумм в составе активов Нацфонда, что способствует увеличению инвестиционного дохода.

Важной особенностью программы является то, что до достижения 18 лет средства будут зачисляться на счета детей без возможности их досрочного снятия. По достижении совершеннолетия, молодые люди смогут использовать накопленные средства для двух ключевых целей: улучшения жилищных условий и оплаты образования.

Для более детальной информации о том, как перевести деньги с ЕНПФ на депозит в Отбасы банк, предлагается ознакомиться с видеоинструкцией.

экономика