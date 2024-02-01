1 февраля стартовали выплаты по программе «Национальный фонд — детям»

Эта программа представляет собой не только прямые выплаты, но и продолжение инвестирования начисленных сумм в составе активов Нацфонда, что способствует увеличению инвестиционного дохода.
Важной особенностью программы является то, что до достижения 18 лет средства будут зачисляться на счета детей без возможности их досрочного снятия. По достижении совершеннолетия, молодые люди смогут использовать накопленные средства для двух ключевых целей: улучшения жилищных условий и оплаты образования.
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