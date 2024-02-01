Тариф на прокачку российской нефти через Беларусь вырос на 10,2%

Новые тарифы установил МАРТ, соответствующее постановление было ранее опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Так, тариф на услугу по транспортировке нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) — Адамова Застава (от границы с РФ до границы с Польшей) теперь составляет 629,26 российского рубля за тонну нетто (без учета НДС). Ранее тариф составлял 455,94 российского рубля, то есть он вырос на 38%.
Новый тариф на транспортировку нефти по участку Унеча (Высокое) — Броды (от границы с РФ в направлении Украины) теперь составляет 215,78 российского рубля за тонну нетто. Он увеличился на 10,2% — ранее было 195,81 российского рубля.
Тарифы в белорусских рублях на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам для нужд белорусских НПЗ также увеличились в основном в пределах 10%. Как отмечали ранее в МАРТ, тарифы проиндексированы и установлены «исходя из принципа равенства их удельных значений».
В прошлом году Беларусь не раз предлагала российской стороне увеличить стоимость транзита нефти по нефтепроводу «Дружба». Российские партнеры из «Транснефти» были готовы к новым тарифам, но при этом предлагали учитывать интересы Казахстана, поскольку по северной ветке «Дружбы» транспортируется казахстанская нефть.