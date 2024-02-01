Тариф на прокачку российской нефти через Беларусь вырос на 10,2%

Так, тариф на услугу по транспортировке нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) — Адамова Застава (от границы с РФ до границы с Польшей) теперь составляет 629,26 российского рубля за тонну нетто (без учета НДС). Ранее тариф составлял 455,94 российского рубля, то есть он вырос на 38%.