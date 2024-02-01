Кабмин выделил 4,8 млн леев для центров временного размещения беженцев

После отмены режима ЧП в Молдове 31 декабря 2023 года механизм выделения финансовых средств для центров временного размещения больше не действует. В связи с этим правительство отдельно вынесло решение о направлении средств для беженцев из резервного фонда на покрытие расходов в декабре 2023 года.
Как сообщили в управлении кабмина по связям с общественностью, органам местного публичного управления второго уровня будет выделено более 2 миллионов леев, а органам местного публичного управления первого уровня — 438 тысяч леев.
Еще почти 2,3 миллиона леев будет перечислено Министерству труда и социальной защиты на покрытие расходов на содержание центров временного размещения, созданных государственными учреждениями, предприятиями, компаниями с мажоритарным госкапиталом и НКО.
Также более 53 тысяч леев будут перенаправлены на покрытие расходов Центра временного размещения беженцев, созданного административным органом при Минтруда.