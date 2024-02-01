Кабмин выделил 4,8 млн леев для центров временного размещения беженцев

После отмены режима ЧП в Молдове 31 декабря 2023 года механизм выделения финансовых средств для центров временного размещения больше не действует. В связи с этим правительство отдельно вынесло решение о направлении средств для беженцев из резервного фонда на покрытие расходов в декабре 2023 года.