Пекинская утка теперь по-ростовски

— За прошлый год наблюдался рост экспорта донской агропродукции, несмотря на санкционное давление, в том числе и благодаря увеличивающемуся проценту продаж продукции пищепрома, — отметил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. — Мы видим интерес к донскому продовольствию во многих странах. Одним из перспективных направлений для увеличения объемов реализации производимой на Дону продукции является Китай. В прошлом году туда поставлено почти 660 тысяч тонн продукции АПК на сумму почти 293 млн долларов США, что более чем в три раза превышает показатели предыдущего года.