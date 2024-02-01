Пекинская утка теперь по-ростовски

Ростовское предприятие «Новые утиные фермы» начало экспорт продукции в Китай. Первая партия объемом более 20 тонн была отправлена в КНР из Ростовской области. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
— Первая партия продукции из мяса утки на днях была отправлена в КНР железнодорожным транспортом. Начало отгрузок и наработанный опыт позволит компании в целом увеличить объем экспорта утки в ближайшее время, — отмечают в руководстве компании.
Производитель первым в России получила право на поставки мяса и субпродуктов утки в КНР. Для этого успешно прошел аттестацию и подтвердил высокое качество и безопасность продукции, а также соответствие по всем требованиям иностранного государства. Перед проведением аудита была проделана большая работа по подаче и анализу заявлений в китайской информационной системе регистрации компаний CIFER. Китайские специалисты проинспектировали производственные объекты комплекса по производству утки, изучили технологические процессы и работу предприятия, проверили соответствие документации всем требованиям Китайской Народной Республики.
— За прошлый год наблюдался рост экспорта донской агропродукции, несмотря на санкционное давление, в том числе и благодаря увеличивающемуся проценту продаж продукции пищепрома, — отметил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. — Мы видим интерес к донскому продовольствию во многих странах. Одним из перспективных направлений для увеличения объемов реализации производимой на Дону продукции является Китай. В прошлом году туда поставлено почти 660 тысяч тонн продукции АПК на сумму почти 293 млн долларов США, что более чем в три раза превышает показатели предыдущего года.