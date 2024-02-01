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В тестовом режиме запущен новый тракторный завод в Ростове

Ростовская область, 1 февраля 2024. DON24.RU. Новый тракторный завод начал работу в Ростове-на-Дону в тестовом режиме, сообщила пресс-служба Ростсельмаша. Пока речь не идет о полноценном запуске производства. Тракторный завод сейчас готовится к открытию.
Источник: Ростсельмаш

На новом заводе ведется отладка технологических процессов. На главный конвейер поставлены первые восемь тракторов, которые находятся на монтаже.

«Официальный старт строительства тракторного завода Ростсельмаш был дан в сентябре 2021 года. В данный момент предприятие готовится к запуску. Мощности позволяют изготавливать 5000 машин в год», — пояснили в компании.

Помимо тракторов, на ростовском заводе будет налажен выпуск дорожно-строительной техники. Когда завод выйдет на полную мощность, на нем будут работать 1850 человек.

экономика