Цифровой рубль: плюсы и минусы для потребителя

В прошлом году был подписан закон о введении цифрового рубля. Его массовое использование ожидается в скором будущем. Пока же у потребителей много вопросов, начиная от того: что же это такое, и заканчивая более практичными: на какие товары цифровые деньги можно будет потратить. Разбираемся во всем.
АНАЛОГ НАЛИЧКИ.
Итак, цифровой рубль — это третья форма рубля. Сейчас у нас есть наличная (банкноты и монеты в наших кошельках) и безналичная (деньги на счетах в банках) формы национальной валюты, а в дополнение к ним появилась еще одна — цифровая.
Цифровой рубль — это аналог наличных денег в электронном формате и новый способ взаимодействия с национальной валютой России. Говоря простыми словами, это цифровая форма рубля, которая существует параллельно с обычными бумажными и монетными деньгами.
КАК ХРАНИТЬ ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ.
Цифровые рубли будут храниться на счетах цифрового рубля или же так называемых цифровых кошельках. Причем, кошельки будут доступны как гражданам, так и организациям. Доступ к счетам можно получить через привычные платформы: мобильные приложения банков и интернет-банки. Пользователям предстоит пройти идентификацию через «Госуслуги» и получить электронную подпись.
ОБМЕН И ПЕРЕВОД.
Цифровые деньги можно будет обменять на наличные. Для этого их нужно будет перевести из цифрового кошелька на счет в банке или карту, а потом снять наличные в кассе или банкомате.
Точно так же будет работать и обратный обмен. Сначала нужно положить наличные на свой счет в банке, а потом эти безналичные деньги перевести на свой цифровой кошелек.
Такие рубли можно будет и переводить. Для этого нужно будет войти в цифровой кошелек через привычное мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода, нужного человека из списка контактов или ввести номер мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя.
При этом один человек сможет иметь один цифровой кошелек. А один наличный рубль будет равен одному цифровому. То есть, рассчитывать на то, что товар обойдется дешевле при оплате «цифрой», не стоит.
Сама же оплата с помощью цифрового рубля будет очень похожа на процесс онлайн-покупок. Предполагается, что в магазинах или в интернете вы сможете выбирать товары или услуги и производить оплату с помощью цифровых рублей с вашего кошелька на кошелек продавца.
Для этого нужно будет считать QR-код товара, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.
В перспективе цифровыми рублями также можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC.
При этом дополнительная техника или новое приложение на телефон для пользования цифровыми рублями не понадобятся. Все операции можно будет совершать через привычные мобильные приложения своих банков.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.
На законодательном уровне не будут обязывать граждан заводить цифровые кошельки.
Один из плюсов такой валюты — не надо беспокоиться о том, что кошелек с деньгами может украсть карманник.
К плюсам цифрового рубля относят также свободу в выборе банка. Цифровые рубли не будут привязаны к определенным организациям, что дает гражданам свободу использовать их в любом финансовом учреждении.
Бесплатные переводы для частных лиц также станут одним из преимуществ валюты. ЦБ РФ обещает беспроцентный лимит переводов до 300 000 рублей в месяц.
ЦБ РФ также дает гарантии и обеспечивает сохранность средств. Даже в случае ликвидации банка деньги будут доступны на счете.
Но есть и минусы. В отличие от безналичных денег, вклады в цифровых рублях не будут приносить проценты. Цифровой рубль не предусматривает их начисление, что может негативно сказаться на доходности средств.
Отсутствие кэшбэка на покупки — еще один недостаток. Нельзя будет также получить кредит в цифровых рублях.
К КРИПТОВАЛЮТЕ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ.
Многие путают цифровой рубль и криптовалюту. Но это принципиально разные вещи. У криптовалюты нет единого эмитента, и не существует единого центра, который нес бы обязательства по ней.
Цифровой рубль — это национальное денежное средство, форма национальной валюты. Выпускать цифровые рубли будет Банк России.
КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРОЕКТ.
Это масштабный проект, и спешить с его широким внедрением пока не планируют. В первую очередь, цифровой рубль вводится для юридических лиц, для повышения прозрачности их финансовых операций, а также оптимизации трансграничных переводов в связи с расширением внешнеэкономической торговли. Преимущество — в оперативности сделок, в отличие от работы международных платежных систем SWIFT и CHIPS.
Платить цифровыми рублями физические лица пока не могут. Сначала специалистам нужно протестировать систему, отработать с банками базовые операции. Затем круг операций расширят, к расчетам подключится бизнес. Важно, чтобы цифровыми рублями было комфортно пользоваться, а клиентам все было понятно. Только после этого начнется массовое внедрение цифрового рубля.