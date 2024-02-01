Цифровой рубль: плюсы и минусы для потребителя

В прошлом году был подписан закон о введении цифрового рубля. Его массовое использование ожидается в скором будущем. Пока же у потребителей много вопросов, начиная от того: что же это такое, и заканчивая более практичными: на какие товары цифровые деньги можно будет потратить. Разбираемся во всем.