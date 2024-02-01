Красноярская служба занятости назвала вакансии с зарплатой 300 тысяч рублей

Так, на Таймыре в инвестиционном проекте по добыче углеводородов заявлено более 400 вакансий: водитель автомобиля категории СЕ, машинист бульдозера 7 разряда, дорожный рабочий, электромонтер и другие. Работникам готовы платить от 150 до более 300 тысяч рублей в месяц.