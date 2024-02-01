Красноярская служба занятости назвала вакансии с зарплатой 300 тысяч рублей

В службе занятости Красноярского края назвали вакансии с зарплатой больше 300 тысяч рублей. Всего в базе биржи труда около 2 тысяч высокооплачиваемых вакансий.
Так, на Таймыре в инвестиционном проекте по добыче углеводородов заявлено более 400 вакансий: водитель автомобиля категории СЕ, машинист бульдозера 7 разряда, дорожный рабочий, электромонтер и другие. Работникам готовы платить от 150 до более 300 тысяч рублей в месяц.
Также требуются машинист буровой установки и электрогазосварщик для работы в золотодобывающей компании в Северо-Енисейском районе. Платить готовы от 140 тысяч рублей.
Отметим, что всего в краевую службу занятости заявлено более 42 тысяч вакансий. Другие высокооплачиваемые вакансии можно посмотреть на сайте агентства труда и занятости населения Красноярского края.