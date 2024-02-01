Доллар дорожает на торгах в четверг

На старте сессии уже привычно отсутствовали спрос и предложение на европейскую валюту. Нацбанк использует для определения курса данные последней успешной сессии в случае необходимости.
Американская валюта ощутила поддержку от решений ФРС и растет в ожидании статистических данных. По состоянию на 10:23 доллар прибавил 0,10% и поднялся на уровень в 3,1894 белорусского рубля.
В таких условиях российская валюта продолжает корректировать стоимость. По состоянию на 10:26 она подешевела на 0,12%. На торгах за 100 российских просили 3,5496 белорусского рубля.
Несмотря на ослабление позиций валюты Поднебесной по отношению к доллару в сравнении с рублем она укрепилась. По состоянию на 10:26 она прибавила 0,27%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4365 белорусского рубля.