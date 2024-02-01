Завод и IT: почему растет средняя зарплата в Петербурге

Корреспондент «МК в Питере» пообщался с генеральным директором кадрового агентства Екатериной Прониной и выяснил, почему растут зарплаты.
Как рассказала Пронина, в динамике медианных зарплат специалистов наблюдается некорректность данных. Так, если брать среднее значение, то зачастую мы увидим, что выплаты с налогами уже включены. Также есть ряд профессиональных сфер с разрывом между ожидаемой и предлагаемой зарплатой. Среди ни: высший и средний менеджмент, консалтинг, юридическая практика, безопасность, закупки и образование.
Среди причин роста зарплат можно выделить также:
— Рост объемов производства и предложения вакансий для рабочей силы;
— Рост ожиданий заработных плат у молодых специалистов;
— Высокая конкуренция на рынке труда;
— Спрос на определенные профессии и специалистов превышает предложение.
Рынок труда в 2024 году, по словам Прониной, отличится ростом производственных вакансий и усилением конкуренции на рынке работодателей.
«Прогноз по оплате труда сделать проблематично, но можно с уверенностью прогнозировать требования соискателей к условиям труда».
Привлекательными также будут компании, где доступна «удаленка» и гибкий график. Востребованными специалистами останутся профессионалы практически всех сфер, в том числе и производственные рабочие специальности, менеджеры и инженеры. Вакансии middle и senior разработчиков также будут оставаться актуальными.