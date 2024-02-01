Завод и IT: почему растет средняя зарплата в Петербурге

Как рассказала Пронина, в динамике медианных зарплат специалистов наблюдается некорректность данных. Так, если брать среднее значение, то зачастую мы увидим, что выплаты с налогами уже включены. Также есть ряд профессиональных сфер с разрывом между ожидаемой и предлагаемой зарплатой. Среди ни: высший и средний менеджмент, консалтинг, юридическая практика, безопасность, закупки и образование.