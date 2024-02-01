У строительства метро в Петербурге появился новый куратор

С 1 февраля все полномочия по проектированию, строительству и реконструкции метро в Петербурге переходят комитету по строительству. Раньше это направление курировал комитет по развитию транспортной инфраструктуры.



О передаче полномочий 1 февраля сообщил сам комстрой. «Фонтанка» рассказывала еще осенью, что это решение принято. Недавно в адресной инвестиционной программе все соответствующие строки финансирования перенесли в раздел комитета по строительству.



Как пишет ведомство, в третьем квартале заработает новая станция метро «Горный институт», до конца года — «Казаковская» и «Путиловская». «Театральная» будет работать на транзит без выхода на поверхность. Кроме того, в первой половине года после реконструкции откроется «Чернышевская», ее пропускная способность увеличится на 6 500 человек в день.