Беларусь в 2023 году продала странам СНГ больше товаров, чем купила

Объем импорта в долларовом эквиваленте составил почти 40,3 млрд. Это примерно на 3 млрд больше экспорта. Для сравнения, в 2022 году суммы импорта и экспорта почти совпадали. Разница в пользу импорта была лишь 99,6 млн. То есть страна стала тратить значительно больше на закупку товаров, чем получать от продажи своей продукции за рубеж.
Если учитывать только товарооборот со странами СНГ, то Беларусь больше продает, чем покупает. В прошлом году Беларусь продала в страны Содружества на 2,9 млрд больше, чем купила. В 2022-м сальдо составило 2,3 млрд долларов. При этом на постсоветские государства приходится более половины всех экспортных поставок республики.
Ситуация по торговле товарами со странами вне СНГ совсем иная. Экспорт здесь существенно меньше импорта. Эта разница в 2023 году стала еще больше, чем в 2022-м: соответственно около 5,9 млрд долларов против 2,4 млрд. Другими словами, Беларусь стала закупать больше товаров в дальнем зарубежье.
Как пояснили в Минэкономики Беларуси, одна из причин роста импорта — ввоз нового оборудования для перевооружения производства. В министерстве считают, что в будущем это повысит экспорт.
«Рост импорта потребительских товаров обусловлен отложенным спросом, а также ростом реальных доходов белорусов», — также отметили в министерстве.