Беларусь в 2023 году продала странам СНГ больше товаров, чем купила

Объем импорта в долларовом эквиваленте составил почти 40,3 млрд. Это примерно на 3 млрд больше экспорта. Для сравнения, в 2022 году суммы импорта и экспорта почти совпадали. Разница в пользу импорта была лишь 99,6 млн. То есть страна стала тратить значительно больше на закупку товаров, чем получать от продажи своей продукции за рубеж.