Информация о побочных действиях лекарств будет доступна в электронной базе данных Минздрава

Шавкат Мирзиёев поручил Минздраву создать Национальную электронную информационную систему «Фармаконадзор», которая будет оперативно формировать базу данных о побочных действиях лекарственных средств, выявлять угрозы, связанные с их применением, и реагировать на них.
«Фармаконадзор» будет собирать со всех звеньев системы здравоохранения сведения о побочках и анализировать полученную информацию.
В частности, на сайте Минздрава будет внедрена система оперативного информирования, куда сотрудники медицинских организаций, а также производителей и реализаторов лекарственных средств смогут сообщать обо всех выявленных случаях побочных действий фармпрепаратов.
Напомним, что в республике также устанавливается регулирование рекламы лекарств: с 1 июля реклама фармпрепаратов и БАДов сможет попасть в эфир телерадиоканалов только по заключению Минздрава.