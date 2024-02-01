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Информация о побочных действиях лекарств будет доступна в электронной базе данных Минздрава

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минздрав создаст «Фармаконадзор» — электронную базу данных о побочных действиях лекарств, которую будут составлять медики и фармацевты, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу президента.
Источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев поручил Минздраву создать Национальную электронную информационную систему «Фармаконадзор», которая будет оперативно формировать базу данных о побочных действиях лекарственных средств, выявлять угрозы, связанные с их применением, и реагировать на них.

«Фармаконадзор» будет собирать со всех звеньев системы здравоохранения сведения о побочках и анализировать полученную информацию.

В частности, на сайте Минздрава будет внедрена система оперативного информирования, куда сотрудники медицинских организаций, а также производителей и реализаторов лекарственных средств смогут сообщать обо всех выявленных случаях побочных действий фармпрепаратов.

Напомним, что в республике также устанавливается регулирование рекламы лекарств: с 1 июля реклама фармпрепаратов и БАДов сможет попасть в эфир телерадиоканалов только по заключению Минздрава.

медицина