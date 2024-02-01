Проезд по Вознесенскому тракту в Казани сделают платным. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов. Трасса станет платной после завершения второго этапа строительства. Движение по первому этапу Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы было запущено в октябре 2023 года. Стоимость участка составила 13,4 миллиарда рублей.