Проезд по Вознесенскому тракту в Казани сделают платным. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов. Трасса станет платной после завершения второго этапа строительства. Движение по первому этапу Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы было запущено в октябре 2023 года. Стоимость участка составила 13,4 миллиарда рублей.
Готовность второго этапа составляет 30%, бюджет на 2024 однако не утвержден. При этом Вознесенский тракт является частно-государственным проектом.
«Большая работа идет по Казани. Особенно две вылетные трассы — это Вознесенское шоссе-2 и Горьковское шоссе. Сто процентов Вознесенскую трассу надо завершить, это тоже частно-государственный проект. Это будет платная дорога», — отметил Минниханов.
Напомним, за год на дорожные работы в Татарстане потратили четверть триллиона рублей.