Спыну: строительство новой автомагистрали может продлиться более 10 лет

Ранее он сообщил о подписании Соглашения о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, посредством которого Всемирная дорожная ассоциация (PIARC) финансирует предварительное технико-экономическое обоснование проекта трассы Яссы-Унгены-Кишинев-Одесса.
По словам Спыну, строительство каждого участка автомагистрали общей протяженностью около 300 километров может стоить от 8 до 12 миллионов евро. Он также отметил, что работы по строительству дороги могут более 10 лет, но более точная информация станет известна после того, как к концу 2025 года будет составлено технико-экономическое обоснование проекта, передает Radio Moldova.
«Летом этого года у нас будет предварительное технико-экономическое обоснование, а в конце 2025 года также будет проведено технико-экономическое обоснование. По итогам этих исследований будет понятно, каковы будут технические параметры автомагистрали, ширина, географические точки, где будет проходить трасса».
Министр указал, что на основе этого анализа будет понятно, какова будет ориентировочная стоимость.