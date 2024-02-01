Спыну: строительство новой автомагистрали может продлиться более 10 лет

По словам Спыну, строительство каждого участка автомагистрали общей протяженностью около 300 километров может стоить от 8 до 12 миллионов евро. Он также отметил, что работы по строительству дороги могут более 10 лет, но более точная информация станет известна после того, как к концу 2025 года будет составлено технико-экономическое обоснование проекта, передает Radio Moldova.