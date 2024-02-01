Первый магазин «Сделано в Москве» открылся в инновационном кластере «Ломоносов»

«Свою продукцию во флагманском магазине представили больше 20 московских предпринимателей. Жители и гости города могут приобрести здесь одежду, аксессуары, декор для дома, игрушки и сувениры — всего порядка 100 категорий товаров. Ассортимент будет обновляться каждый сезон», — цитирует пресс-служба заммэра Москвы Наталью Сергунину.
В департаменте уточнили, что, в частности, на полках торговой площадки можно найти селективные ароматы для дома, автомобиля и офиса от столичного предпринимателя Натальи Мухиной. Она присоединилась к программе в 2022 году и уже принимала участие в нескольких городских проектах, например, в Московской неделе интерьера и дизайна и Московской неделе красоты. Те, кто интересуется модой, смогут выбрать для своего гардероба футболки и аксессуары с авторскими иллюстрациями, которые выпускает Семен Попов.
Кроме того, в магазине представлены деревянные игрушки с росписью, созданные командой основательницы собственного бренда Анастасии Мешковой. «До конца года планируется открыть в столице еще несколько фирменных торговых площадок. Размещение товаров в постоянных магазинах проекта позволит локальным компаниям повысить узнаваемость и расширить круг покупателей», — добавили в пресс-службе.
Интерес покупателей и новые магазины
Открывшийся магазин посетил корреспондент ТАСС, чтобы осмотреть представленную линейку товаров и узнать подробности о московских брендах. Магазин небольшой — это скорее шоурум, разместившийся на площади около 90 кв. м. Покупателей ждут ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: Раменский бульвар, дом 1, первый этаж.
«Да, это довольно маленький магазин. Но у нас в планах открытие других, площадь которых будет больше. Наша цель — привлечь внимание людей к московским локальным брендам. Рассказать, что в городе есть столько крутых, качественных и полезных вещей» — поделилась с ТАСС заместитель начальника управления проектной деятельности проекта «Сделано в Москве» Лолита Сайдулаева.
Вдоль стен в магазине представлены различные бренды одежды. Большой интерес среди покупателей вызвали свитера от бренда БИЧ («Бывший интеллигентный человек»), некоторые из которых сделаны в стиле сериала «Слово пацана». Рядом разместились полки с декоративной посудой, ароматическими свечками и мылом ручной работы.
По словам сотрудников магазина, много кто пришел утром и уже забронировал себе товары для выкупа. «Интерес большой вызывает магазин у людей, каждый проходящий человек на минутку да заскочит. Большинство уходит уже с чем-то», — рассказала продавец магазина.
В зале для покупателей также есть инфобокс, в котором также можно узнать о московских брендах и местах их продажи. «Стоит отметить, что размещение участников “Сделано в Москве” в таких магазинах абсолютно бесплатно. Поэтому это отличная возможность предпринимателям на безвозмездной основе представить свою продукцию. В магазинах с учетом тенденций и сезонности будет проводиться ротация товаров. Есть как бюджетный вариант, так и премиальный, поэтому каждый сможет найти себе товар по вкусу», — добавила Сайдулаева.
О проекте
«Сделано в Москве» — программа столичных властей, которая помогает в продвижении локальных брендов. По данным департамента предпринимательства и инновационного развития, к ней присоединилось уже больше 5 тыс. предпринимателей города.
В декабре прошлого года заммэра Сергунина сообщила, что также более 100 участников программы «Сделано в Москве» получили возможность разместить свою продукцию на брендированных полках 256 супермаркетов столицы. По ее словам, такой формат позволит локальным компаниям повысить узнаваемость, расширить круг потребителей и простимулировать продажи. Партнером проекта стала крупная торговая сеть «Перекресток». Покупатели могут приобрести косметику, бытовую химию, чай, сладости и другие продукты питания московского производства.