Первый магазин «Сделано в Москве» открылся в инновационном кластере «Ломоносов»

В зале для покупателей также есть инфобокс, в котором также можно узнать о московских брендах и местах их продажи. «Стоит отметить, что размещение участников “Сделано в Москве” в таких магазинах абсолютно бесплатно. Поэтому это отличная возможность предпринимателям на безвозмездной основе представить свою продукцию. В магазинах с учетом тенденций и сезонности будет проводиться ротация товаров. Есть как бюджетный вариант, так и премиальный, поэтому каждый сможет найти себе товар по вкусу», — добавила Сайдулаева.