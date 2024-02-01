Отдых в белорусских санаториях подорожает

Отдых в белорусских санаториях в 2024 году подорожает, об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в Национальном пресс-центре. Так, средняя стоимость стандартного двухместного номера в санатории в 2023 году составила 92 рубля за сутки. В первом квартале 2024-го такой номер обойдется в 102 рубля, а во втором снова подорожает в пределах 4%.