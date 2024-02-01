Омскстат: жители Омской области зарабатывают в среднем 55 тыс. рублей

Самые высокие зарплаты оказались у омичей, работающих на производстве кокса и нефтепродуктов, — 133,3 тыс. рублей в месяц. Меньше всех зарабатывают работники в сфере производства одежда — 18,06 тыс. рублей в месяц.
Среди сфер, где заработная плата ежемесячная заработная плата превышает 50 тыс. рублей, оказались: транспортировка и хранение (53,5 тыс. рублей); строительство (63,2 тыс. рублей); деятельность профессиональная, научная и техническая (62,6 тыс. рублей); деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (63,1 тыс. рублей); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (66,3 тыс. рублей); деятельность в области информации и связи (68,7 тыс. рублей); деятельность финансовая и страховая (76,0 тыс. рублей); ремонт и монтаж машин и оборудования (82,7 тыс. рублей); добыча полезных ископаемых (87,1 тыс. рублей).
Напомним, ранее стало известно, что в Омской области есть 87 наемных рабочих, чья зарплата превышает 1 млн рублей ежемесячно.