Омскстат: жители Омской области зарабатывают в среднем 55 тыс. рублей

Среди сфер, где заработная плата ежемесячная заработная плата превышает 50 тыс. рублей, оказались: транспортировка и хранение (53,5 тыс. рублей); строительство (63,2 тыс. рублей); деятельность профессиональная, научная и техническая (62,6 тыс. рублей); деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (63,1 тыс. рублей); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (66,3 тыс. рублей); деятельность в области информации и связи (68,7 тыс. рублей); деятельность финансовая и страховая (76,0 тыс. рублей); ремонт и монтаж машин и оборудования (82,7 тыс. рублей); добыча полезных ископаемых (87,1 тыс. рублей).