«Заельцовский бор» защитили в суде от застройщиков

«Особый правовой статус, подтверждённый судебным решением, позволит оградить лес от застройки и сохранить уникальные краснокнижные растения и животных, обитающих на данной территории», — говорится в сообщении.
В марте 2023 года правительство Новосибирской области одобрило создание лесного парка «Заельцовский бор». Документы проекта предусматривает создание лесного парка на территории площадью 5,6 тысячи га.
Как тогда сообщил глава минприроды региона Евгений Шестернин, это решение позволит сохранить лесной массив, ограничив застройку территории. Кроме того, по его словам, это должно было защитить бор от вырубки деревьев, на которую ранее жаловались новосибирцы.
Впервые о решении создать лесной парк «Заельцовский бор» было заявлено в 2021 году. Тогда стало известно, что власти региона планируют разделить старейший городской парк, образованный на территории естественного соснового бора, на несколько зон, которые позволят защитить крупного лесного массива от застройки.
Тогда же из предварительно обозначенных границ проекта были исключены посёлки Мочище и Озёрный Мочищенского сельсовета Новосибирского района.