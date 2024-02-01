«Заельцовский бор» защитили в суде от застройщиков

Как тогда сообщил глава минприроды региона Евгений Шестернин, это решение позволит сохранить лесной массив, ограничив застройку территории. Кроме того, по его словам, это должно было защитить бор от вырубки деревьев, на которую ранее жаловались новосибирцы.