В Челябинске провели отбор добрых бизнесменов

Этот конкурс организовало Министерство экономического развития РФ. В Челябинской области его оператором выступил центр «Мой бизнес» при поддержке регионального Минэкономразвития. Конкурс призван выявлять лучшие практики социального предпринимательства среди малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций. По итогам регионального этапа на более высокий уровень конкурса отправится восемь южноуральских проектов.