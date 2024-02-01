В Челябинске провели отбор добрых бизнесменов

Этот конкурс организовало Министерство экономического развития РФ. В Челябинской области его оператором выступил центр «Мой бизнес» при поддержке регионального Минэкономразвития. Конкурс призван выявлять лучшие практики социального предпринимательства среди малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций. По итогам регионального этапа на более высокий уровень конкурса отправится восемь южноуральских проектов.
Среди победителей проект образовательного центра «Чудо-Чадо», проект «Новые вершины», направленный на социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проект «Цифровая трансформация профилактики ВИЧ от некоммерческой организации “Чекпойнт”, проект “Работаем вместе” от организации “Рука об руку”. Отметим, что для проектов в области социального предпринимательства существует грантовая поддержка и льготы.