Доллар резко подорожал на торгах 1 февраля в Беларуси

Доллар подорожал на торгах в четверг, 1 февраля, в Беларуси. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились после 13 часов. Результаты торгов размещены на официальном сайте БВФБ.
По итогам торгов, доллар прибавил 0,0148, или 0,46% и теперь стоит 3,2010 рубля.
Российский рубль снизился на 0,0055, или 0,15%. За 100 российских рублей необходимо отдать 3,5482 рубля.
Китайский юань подорожал на 0,0184, или 0,42%. За 10 китайских юаней нужно будет отдать 4,4428 рубля.
Что касается евро, то результаты торгов опубликованы за 30 января 2024 года, где он стоил 3,4390 рубля.
Тем временем портал Myfin.by сообщил, какие курсы валют были установлены в белорусских обменниках в первый день февраля.
Доллар: продажа — 3,196 рубля, покупка — 3,201 рубля. Евро: продажа — 3,457 рубля, покупка — 3,46 рубля. Российский рубль: продажа — 3,531 рубля, покупка — 3,535 рубля (за 100 российских рублей). Китайский юань: продажа — 4,432 рубля, покупка — 4,44 рубля (за 10 китайских юаней).