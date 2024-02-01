В Воронежской области снова выросли цены на яйца

Цены на куриные яйца в Воронежской области вновь поползли вверх. Об этом сообщили в Воронежстате.
По данным статистиков, за прошедшую неделю десяток яиц подорожал со 123 рублей 31 копейки (берется, конечно, некий средний показатель цен) до 125 рублей 61 копейки.
Напомним, что перед новым годом цена яиц подскакивала и до 170 рублей за десяток, превысив показатель инфляции в 12 раз. При этом в сентябре 2023 года она была в районе 70−80 рублей.
Как ни странно, яйца с предприятий в Воронежской области порой стоят дороже, чем произведенные в других регионах России. Видимо, не случайно сотрудники регионального антимонопольного ведомства возбудили административные дела на ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ “Заброденское”, ООО “Ряба” и сельскохозяйственный производственный кооператив “Птицефабрика Третьяковская”. Эти предприятия подозревают в искусственном завышении цен.