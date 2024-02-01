Омские автобусы по 7 дней в неделю начнут проверять контролеры

Сотрудничество с контролерами продолжительностью в 5 месяцев оценивается максимально в 5,145 миллиона рублей.
Согласно документации, размещенной на электронной площадке, сотрудники специализированной службы обязаны исполнять обязанности по проверке наличия билетов и документов, дающих право на льготный проезд, 7 дней в неделю. Старт рабочего дня приходится на 7 часов утра (в выходные планка сдвигается к 9 утра), тогда как сворачивать свою деятельность им предписано лишь к 20 часам. Однако график составлен с учетом распределения контролеров на 2 смены. Основной функционал привлекаемых специалистов прописан как «дообилечивание», однако указано, что они вправе составлять административные протоколы о соответствующем нарушении, а также сотрудничать с правоохранительными органами. Отдельно прописано, что контролеры обязаны препятствовать высаживанию из-за отсутствия билета лиц, не достигших 16 лет.
Точное количество привлекаемых сотрудников контролерской службы в документах не обозначено, задается лишь минимальное количество проверяемых автобусов за смену — 30 штук.
В число обязательных требований к контролерам включены также следующие:
"Прибывать на работу опрятно одетыми, в форменной одежде, иметь при себе во время работы на линии служебное удостоверение, материалы об административном правонарушении.
Проявлять при проведении контроля выдержку, вежливое, строгое, но бесконфликтное общение с пассажирами, культурное общение с водителями и кондукторами".
Торги завершатся 5 февраля 2024 года.
Напомним, летом 2023 года предприятие планировало привлечь контролеров для отслеживания платежной дисциплины в транспорте, оснащенном валидаторами, однако закупку на 2,176 миллиона рублей впоследствии отменили.