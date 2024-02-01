40 нижегородских компаний попали в рейтинг лучших работодателей России

40 компаний из Нижегородской области попали в рейтинг лучших работодателей России за 2023 год, сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.
На звание лучших работодателей претендовали более 2,2 тысяч компаний. Из них 1497 организаций прошли в финал рейтинга, в том числе 40 нижегородских компаний.
При составлении рейтинга учитывались HR-анкета, лояльность сотрудников и внешняя оценка кандидатов. Всех финалистов разделили на четыре категории в зависимости от численности сотрудников в компании.
В число финалистов среди крупнейших компаний вошли 3 работодателя из Нижегородской области — ITECO, группа ГАЗ и Максавит.
Среди компаний c численностью от 1001 до 5 тысяч человек оказались 6 нижегородских работодателей — Farmani, SYNERGETIC, ТК Приволжье-Транс, Волжское пароходство, Фармкомплект и Борский завод торгового оборудования.
Еще 13 работодателей представили Нижегородскую область среди средних компаний. В их число вошли E-Promo, Монолит, МКК Срочноденьги, Lad, Фёст Логистик, World Class и Физкульт, Толедо, Группа компаний GeoSM, ЭРКОН, ТМК, Княгиня, УК «Русское поле» и Международный аэропорт Нижний Новгород".
Среди небольших компаний в регионе выделили 18 лучших — ДжонТрак, 1С: Апрель Софт, Корпорация развития Нижегородской области, НЕО Кемикал, Effective Technologies, ООО «Константа ИТ», STM Labs, Партнер Электро НН (ПЭНН), ОборонАвто, ГК СОНЕТ, Юнилин, Займиго, Кредиска, Производственно-техническое объединение «Атлант», Оргхим, Ювелирная сеть Senat, НИКА СПРИНГ и НПН.
Также нижегородская компания МКК Срочноденьги заняла 31 место в категории «Самые высокоразвитые HR-процессы».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что каждый третий нижегородец считает работу ювелира престижной.