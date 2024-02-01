Микрорайон на 355 домов построят в Кстовском районе

В деревне Караулово Нижегородской области построят новый микрорайон. Там возведут 355 частных домов и детский сад, в который смогут ходить 45 детей. Проект планировки уже утвержден. Об этом пишет «ГиперНН». Документами занималась ООО «МГП».
Микрорайон займет территорию площадью 44,5 гектара. В первый этап строительства возведут 100 домов, проложат тротуары, организуют улицы и обустроят подъезд к Подвалихе с трассы М-7. На втором — достроят еще более 200 домов.
Отмечается, что дома будут трехэтажные. Площадь каждого 300 квадратных метров. Велосипедные дорожки, а также спортивные и детские площадки в проекте предусмотрены.